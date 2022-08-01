МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Baker Hughes планирует до конца года продать свой российский нефтесервисный бизнес местному руководству и уже подписала соответствующее соглашение, сообщила американская компания. Депутат объяснил, почему западный бизнес в России "ушел в тень"

"Baker Hughes подписала соглашение о продаже своего бизнеса в сфере нефтесервисных услуг в России местному руководству", — говорится в сообщении.

"Новый бизнес будет работать независимо от Baker Hughes, включая независимый бренд, и ему перейдут все текущие активы и обязательства. Ожидается, что сделка будет закрыта во второй половине 2022 года при условии одобрения местных властей", — также уточняется в релизе.

Baker Hughes — нефтесервисная американская компания, работает более чем в 120 странах мира. Штат составляет 58 тысяч человек.