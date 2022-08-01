МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Организации стран-экспортеров нефти Хайтам аль-Гайс вступил в свою должность с 1 августа, сообщила ОПЕК. Новый генсек ОПЕК рассказал о конкурентных отношениях с Россией

"Его превосходительство Хайтам аль-Гайс из Кувейта сегодня вступил в должность генерального секретаря ОПЕК… Аль-Гайс был назначен на трехлетний срок специальным заседанием конференции ОПЕК, состоявшимся 3 января 2022 года", — сообщается в релизе организации.

Новый генсек сменил на этой должности Мохаммеда Баркиндо, который скончался 5 июля. Ему оставалось проработать на должности главы ОПЕК меньше месяца. Баркиндо был генеральным секретарем организации шесть лет и по праву считается одним из отцов-основателей сделки ОПЕК+, направленной на стабилизацию рынка нефти.

"Для меня большая честь быть во главе организации, которая уже более 61 года играет важную роль в обеспечении стабильного и устойчивого снабжения мира нефтью", — сказал аль-Гайс, слова которого приведены в сообщении ОПЕК.

"На протяжении всей своей истории ОПЕК всегда выступала за продвижение диалога, сотрудничества и партнерства для реализации своей миссии. Я с нетерпением жду начала работы со всеми нашими странами-членами и многочисленными партнерами по всему миру, чтобы обеспечить устойчивое и инклюзивное энергетическое будущее, в котором никто не останется без внимания", — добавил он. В ОПЕК считают, что присутствие в ней России важно для успеха соглашения

Аль-Гайс родился в октябре 1969 года в Кувейте, в нефтяной отрасли работает с 1993 года, с 2017 года по 2021 год возглавлял кувейтскую делегацию в ОПЕК и покинул свой пост только в июне прошлого года, будучи назначен заместителем управляющего директора по международному маркетингу государственной Kuwait Petroleum Corporation (KPC).

Он также стоял у истоков сделки ОПЕК+. С начала ее действия в 2017 году был председателем объединенного технического комитета (JTC) по контролю за выполнением соглашения об ограничении добычи между странами ОПЕК и странами, не входящими в организацию. Кроме того, аль-Гайс сыграл ключевую роль в разработке проекта Хартии о бессрочном сотрудничестве ОПЕК+.