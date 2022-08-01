БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Нужно сортировать мусор и производить газ из биологических отходов для снижения зависимости от российских энергоносителей заявил замминистра окружающей среды немецкой земли Баден-Вюртемберг Андре Бауман, состоящий в партии Зеленых. Bloomberg дал Германии три месяца, чтобы предотвратить катастрофу

"Из банановой кожуры производится природный газ, и тогда нам меньше нужно газа Путина", — сказал он агентству dpa.

Бауман также призвал ввести должность "мусорного детектива", чтобы можно было беспрепятственно "заглянуть людям в мусорное ведро". По его мнению, особенно это касается многоквартирных домов "с небольшим социальным контролем". По его словам, он сам время от времени "играет дома в мусорного детектива на общественных началах", а также становится "более конкретен" по отношению к соседям.

Политик пояснил, что две трети отходов в контейнере для остаточных отходов являются вторсырьем или органикой и, следовательно, подлежат вторичной переработке. Он считает, что органические отходы вносят "огромный вклад" в энергетический переход.

"В баке для остаточных отходов зарыты сокровища. Это наше золото — остаточные отходы", — подчеркнул он.

В настоящее время, по словам Баумана, 230 тысяч человек в стране обеспечены электроэнергией и теплом за счёт производимого из органических отходов биогаза, в перспективе это число должно вырасти до 400 тысяч человек.