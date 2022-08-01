МОСКВА, 1 авг — ПРАЙМ. Индийская государственная энергетическая компания GAIL India начала ограничивать снабжение газом своих потребителей внутри страны из-за пропуска поставок СПГ бывшим подразделением "Газпрома" Gazprom Marketing & Trading (GM&T) Singapore, пишет агентство Рейтер со ссылкой на источники. "Газпром" нарастил экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

В июле агентство Блумберг со ссылкой на источники сообщало, что GM&T Singapore пропустил пять запланированных поставок СПГ для GAIL в последние два месяца, тогда как у сторон договоренность на поставку около 40 грузов в этом году (обычно по три-четыре в месяц) в рамках долгосрочного соглашения. "Ямал СПГ" (с него GM&T Singapore ранее вела поставки в адрес GAIL за счет долгосрочного контракта с Yamal Trade) после сообщений о пропуске GM&T Singapore поставок газа в Индию заявил РИА Новости, что выполняет все обязательства перед этой компанией.

"Крупнейший индийский дистрибьютор газа GAIL (India) Ltd начал нормирование газа, сократив поставки предприятиям по производству удобрений и промышленным клиентам после того, как импорт СПГ сократился в рамках сделки с бывшим подразделением российского энергетического гиганта "Газпром", — сообщили агентству источники. Уточняется, что GAIL сократила поставки на некоторые заводы по производству удобрений на 10% и ограничила продажу газа промышленным клиентам до нижнего предела допустимого уровня в 10-20%.

По словам источников, государственная компания работает на своем нефтехимическом комплексе в Пате, на севере Индии, примерно на 60% мощности, чтобы сэкономить газ для других клиентов. GAIL провела профилактическую остановку некоторых установок на заводе мощностью 810 тысяч тонн в год. Меры GAIL приведут к сокращению поставок газа клиентам примерно на 6,5 миллиона кубометров в день, в то время как импорт по сделке с "Газпромом" составлял в среднем около 8,5 миллиона кубометров в день, сообщили агентству источники.

"Газпром" контролировал GM&T Singapore Pte через Gazprom Germania, которой он перестал владеть в конце марта после сообщений в СМИ о прошедших в ней обысках. Уже 4 апреля власти ФРГ взяли Gazprom Germania под временное управление, сочтя недействительным приобретение компании без их разрешения новыми инвесторами. Они переименовали компанию в SEFE Securing Energy for Europe, объяснив это тем, что намерены гарантировать энергобезопасность Германии и Европы.