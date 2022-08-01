БЕРЛИН, 1 авг — ПРАЙМ. Первая тепловая электростанция на буром угле выведена из резерва и подключена к сети в Германии на фоне дефицита газа, сообщает радиостанция NDR. Der Tagesspiegel: Германия не готова к зиме без российского газа

Речь идет о ТЭС Мерум в коммуне Хоэнхамельн в Нижней Саксонии. Управляющий ТЭС Армин Фибер заявила, что станция работает стабильно с 06.00 (07.00 мск) понедельника.

"Оборудование хорошо перенесло длительную паузу", — заявил Фибер NDR.

Фибер сравнил возобновление эксплуатации ТЭС с "автомобилем, который восемь месяцев стоял в гараже, тогда неизвестно, заведется ли он сразу". По данным Федерального сетевого агентства, ТЭС Мерум является первой из находящихся в резерве ТЭС на угле, возвращённой в рыночную эксплуатацию. Объект принадлежит чешской фирме EPH, предварительно он может работать по лицензии до апреля 2023 гола.