ЭЛЬ-АЛЬТО (Боливия), 6 авг — ПРАЙМ. Центр ядерных технологий "Росатома" в Боливии, один из крупнейших проектов российской госкорпорации в Латинской Америке, должен полностью заработать в начале 2025 года, сообщил РИА Новости президент АО "Русатом Оверсиз" Евгений Пакерманов. В Египте началось строительство первой АЭС с участием России

"Планируем в начале 2025 года передать все объекты (центра) Боливийскому атомному агентству, таким образом, центр полностью заработает", – сказал он.

Центр сдается поэтапно.

В июле прошлого года "Росатом" начал строительство реакторного комплекса – ключевого элемента Центра ядерных исследований и технологий в Боливии.

Проект центра уникален для атомной отрасли и не имеет аналогов в мире: площадка его размещения является самой высотной (четыре километра над уровнем моря) из всех, где ранее были построены объекты использования ядерных технологий.

Первый замгендиректора "Росатома" Кирилл Комаров ранее говорил, что центр начнет работу в 2024 году – к этому сроку планируется завершить сооружение реактора.

В 2017 году в Вене был подписан контракт между агентством по атомной энергии Боливии и Государственным специализированным проектным институтом (входит в "Росатом") на сооружение Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском Эль-Альто.

Центр обеспечит широкое применение ядерных и радиационных технологий в сельском хозяйстве, медицине, промышленности и других важных сферах жизнедеятельности человека не только в Боливии, но и во всем регионе. ЦЯИТ будет оснащен реакторной установкой на базе исследовательского водо-водяного реактора номинальной мощностью 200 кВт, многоцелевым центром облучения с экспериментальной гамма-установкой, а также циклотронно-радиофармакологическим комплексом, инженерными сооружениями и различными лабораториями.