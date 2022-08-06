МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. После конфискации российской собственности Украина не может считаться безопасной для транзита энергоносителей, заявил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас. Черный день наступил: Киев лихорадочно ищет газ и уголь

"После конфискации российской собственности на Украине, о которой объявил глава неонацистского режима Зеленский, эта страна больше не может считаться страной, безопасной для транзита любых товаров, в том числе российских энергоносителей", — написал Клишас в своем Telagram-канале.

Ранее премьер Украины Денис Шмыгаль заявил, что кабмин в пятницу согласовал указ Владимира Зеленского о конфискации имущества и активов России на украинской территории. Речь идет о 903 объектах, вырученные средства, как предполагает Шмыгаль, пойдут на оборону и восстановление Украины.

Зеленский подписал закон о "принудительном изъятии" на Украине объектов собственности РФ и ее резидентов. Кроме того, он пригрозил сделать все для конфискации собственности "российских пропагандистов", не пояснив, о ком именно идет речь. По информации бюро экономической безопасности Украины, уже арестованы российские и белорусские активы на общую сумму более 1 миллиарда долларов.