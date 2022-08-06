МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Темпы заполнения подземных хранилищ газа (ПХГ) в Европе падают третий день подряд, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe (GIE). Прирост показателя за день составил 0,32 процентного пункта (0,35 и 0,39 процентного пункта днями ранее). Венгрия и Польша не поддержали плана снижения спроса на газ в Евросоюзе

Кроме того, отбор газа в Бельгии впервые с июля превысил закачку: показатель опустился на 0,14 процентного пункта. Заполненность ПХГ в ЕС, по данным на 4 августа, составляет 71,19%, в них находится около 71,4 миллиарда кубометров газа.

При сохранении темпов ежесуточной закачки в ближайшие недели на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), ЕС сможет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.

Из данных операторов следует, что поставки газа из России по основным маршрутам — транзитом через Украину и по "Северному потоку" — ожидаются 6 августа на уровне предыдущих дней. Это в несколько раз ниже прошлогодних объемов. В Германии назвали уровень заполненности газохранилищ

Так, по данным сайта "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет на 5 августа 41,6 миллиона кубометров. На уровне 40–42 миллионов показатель держится с конца мая. Данные сайта оператора Nord Stream AG свидетельствуют, что экспорт газа по "Северному потоку" 6 августа ожидается на уровне 31 миллиона кубометров. Прокачка по этой магистрали упала в последние дни июля примерно до 20% мощности.

Объемы ветрогенерации в ЕС немного выросли, но при этом держатся близко к нижнему уровню нормы, следует из данных ассоциации WindEurope. Как правило, в летний сезон на долю ветра в регионе приходится 11–20% выработки электроэнергии. На 5 августа генерация ВЭС составила 12,2% в общем объёме (9,5% в предыдущий день), в среднем в июне — 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало самыми низкими показателями за 2022 год.

По мнению аналитики компании Rystad Energy, аномальная жара в Европе продолжится на этой неделе. В большинстве стран европейской центральной части температура превысит средний показатель за 22 года, прохлада придет лишь на выходных. Жара повышает спрос на электроэнергию и источники её генерации, необходимые для охлаждения помещений.