МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. В Турции читатели издания Haber7 дали положительную оценку совместному решению президента России Владимира Путина и турецкого лидера Реджепа Таййпа Эрдогана о постепенном переходе двух стран в расчетах за газ на рубли и лиры. Путин и Эрдоган договорились о частичной оплате российского газа в рублях

"Отличная сделка. Россия и Турция должны использовать рубль и лиру, и господство доллара и евро скоро закончится", — отметил один из комментаторов.

"Мы нуждаемся в России, Россия нуждается в нас… Русские честнее, чем США и ЕС", — написал другой.

"Долой доллар! Кто бы что ни говорил, будущее за Россией и Турцией", — считает читатель с ником tunctunc.

"Благодаря президенту России Владимиру Путину мы выйдем из американского круга", — заявил еще один читатель издания Haber7.

"В последнее время Эрдоган нарастил сотрудничество с Россией, Ираном и странами Персидского залива. Это очень важное достижение для Турции. Дай бог, еще все впереди", — отметил другой комментатор.

Путин провел переговоры с Эрдоганом в Сочи 5 августа. Лидеры пришли к общему мнению, что поставки газа из России в Турцию будут частично оплачиваться в рублях.