МОСКВА, 6 авг — ПРАЙМ. Отказ от поставок газа из России возможен для Германии, если она уменьшит потребление электрической энергии на 210 тераватт-часов, сообщило издание Handelsblatt со ссылкой на результаты исследования экономиста Рюдигера Бахмана из американского Университета Нотр-Дам, а также на представителей мюнхенского института IFO и Боннского университета. В Германии заявили, что газовая политика "сводит потребителей с ума"

Согласно материалу, ученые выразили мнение, что для достижения указанной цели необходимо снижение объемов выработки электроэнергии с помощью газовых электростанций, а также уменьшение потребления электричества в бытовой и промышленной сферах.

Ученые уже проводили аналогичное исследование в марте текущего года и пришли к похожим выводы, указав при этом, что стране потребуется сэкономить большее количество тераватт-часов.

По данным Федерального сетевого агентства Германии, общий объем заполненности газохранилищ страны составляет 70,39% на 5 августа, закачка газа продолжается.

В Министерстве экономики и защиты климата ФРГ ранее заявили о старте строительства трубопровода, который должен связать терминал сжиженного природного газа (СПГ) в Вильгельмсхафене с газохранилищем в Этцеле.

Германия планирует заключить договор на поставку СПГ с Катаром. При этом Катар хочет подписать его на срок не менее чем 20 лет и запретить республике перенаправлять полученное "голубое топливо" в другие государства Европы.

ФРГ также планирует перейти на зеленую энергетику к 2045 году путем постепенного отказа от атомной энергетики.