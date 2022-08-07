МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через территорию Украины в Европу 7 августа в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов. Европа заполнила подземные хранилища газа в среднем более чем на 70%

По его словам объем подачи через ГИС "Суджа" составляет 41,3 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.

Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.