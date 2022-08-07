МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сопредседатель германской Левой партии Мартин Ширдеван опасается, что пандемия коронавируса, энергетический кризис и инфляция могут привести Германию к социальной катастрофе. Об этом пишет Tagesschau. Эксперты выяснили, что поможет Германии обойтись без российского газа

Как сообщает издание, политик критикует немецкие власти за нежелание исправлять ситуацию с ростом цен на энергоносители и продукты питания. По его словам, антироссийские санкции приводят к тому, что на Германию накатывает "огромная волна энергетической бедности". Кроме того, из-за инфляции немцы не могут позволить себе привычные продукты питания, подчеркнул Ширдеван.

Политик также отметил, что на фоне экономического и энергетического кризисов может наступить "явный кризис демократии". Партии, по словам Ширдевана, уже мобилизуются и планируют протестовать, чтобы заставить правительство действовать.