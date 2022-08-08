МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Пытаясь отказаться от поставок из России, Европа отбирает газ у развивающихся стран и тем самым провоцирует там энергетический кризис, пишет обозреватель газеты Handelsblatt Матиас Пир. Австрийский политик назвал "шизофренией" политику ЕС в отношении России

По его словам, проблемы с электроснабжением уже отмечаются в Бангладеш и Пакистане.

"В попытке с рекордной скоростью освободиться от опасной зависимости от России ЕС вызывает массовые потрясения на мировых энергетических рынках, что особенно сильно бьет по бедным странам", — подчеркнул Пир.

Он добавил, что желание Европы найти альтернативные источники не должно осуществляться за счет третьих стран.

"Значительная часть танкерного флота, который до недавнего времени доставлял СПГ в основном в Азию, теперь направляется в Европу, чтобы компенсировать там дефицит газа", — говорится в материале.

По словам Пира, Евросоюз несет ответственность за то, чтобы, решая проблему дефицита поставок, он не усугублял кризисы в других странах. "Поэтому сокращение потребления должно иметь приоритет над отвлечением ресурсов из других частей мира", — пишет он.

Проводимая странами Запада политика в этой сфере, по словам автора, приводит к огромным проблемам для сотен миллионов людей.