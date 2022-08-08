МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Реверсные поставки газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из Германии в Польшу в понедельник утром выросли после недолгого снижения, сообщило агентство рейтер, сославшись на данные оператора. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

Потоки газа через компрессорную станцию "Мальнов" в Германии в 06.00-07.00 по Гринвичу в понедельник составляли около 2 926 306 киловатт-часов, хотя ранее они опускались до 1 021 184 киловатт-часов в час, согласно данным оператора трубопровода Gascade. В воскресенье поставки превышали 2 млн киловатт-часов в час.

Объем поставок газа по трубопроводу "Северный поток-1" стабилен и в 06.00-07.00 по Гринвичу составлял примерно 14 424 024 киловатт-часов.

Россия сократила поставки по "Северному потоку-1" до 20% от мощности трубопровода 27 июля, ссылаясь на технические работы.

"Газпром" сообщил, что продолжает поставлять природный газ в Европу через территорию Украины. В понедельник объем поставок составляет 41,8 млн кубических метров против 41,3 млн кубометров в воскресенье.

Заявки на поставки российского природного газа через пункт Вельке-Капушаны на словацко-украинской границе в понедельник составили около 36,7 млн кубических метров в день, не изменившись по сравнению с воскресеньем. На это указывают данные оператора украинской газотранспортной системы.