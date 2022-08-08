ВАРШАВА, 8 авг — ПРАЙМ. Еврокомиссия не сможет заставить Польшу делиться накопленным газом, заявила министр климата и окружающей среды республики Анна Москва. В СВР раскрыли планы Польши по экономическому освоению Украины

"Энергетическая безопасность — это исключительная компетенция государств, и мы никогда не согласимся вернуть ее на европейский уровень. Никто не может заставить нас регламентировать газ или вводить другие ограничительные меры. Более того, мы не хотим принимать решения об ограничениях в других государствах", — сказала министр в интервью изданию Sieci.

Москва напомнила, что ЕК в ходе последнего заседания совета не удалось добиться обязательного сокращения спроса на газ во всех странах Евросоюза. "Оно будет добровольным, и решение принимает в этом отношении суверенно каждая страна", — отметила она.

Москва добавила, что Польша уже на данный момент, учитывая заполненность складов и снижение спроса на продукцию промышленности, имеет на 17% меньше спрос на газ. "Поэтому нас этот вопрос вообще не касается", — сказала министр.

При этом она подчеркнула, что "инфраструктура, газопроводы и купленный газ являются собственностью нашего государства, и только мы можем решать, как мы его используем, для чьих нужд".

"Никто не отберет наш газ. Подчеркиваю — ЕК не может нас ни к чему принудить. Без свободы нет солидарности, и она заканчивается там, где начинается принуждение", — отметила Москва.

На вопрос, сможет ли Европейский совет приказать соседям Германии отправить ей газ, она ответила, что это "крайне маловероятно".

"Конечно, если есть страны в ЕС, которые имеют соответствующие возможности и инфраструктуру, то всегда на основе двустороннего соглашения они могут поддержать соседей", — заявила польский министр.

Она добавила, что не представляет ситуации, когда "Брюссель будет навязывать нам обязанность помогать".