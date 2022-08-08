МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Итальянская компания Maire Tecnimont собирается снизить зависимость от РФ с помощью производства газа из перерабатываемых отходов, заявил исполнительный директор компании Алессандро Бернини. Handelsblatt: Евросоюз отбирает газ у развивающихся стран

Компания работает над технологией извлечения углерода и водорода из отходов на свалках для производства экологически чистых химикатов и топлива. По данным Бернини, ежегодно на свалках страны размещается около 16 миллионов тонн неперерабатываемых отходов.

"Мы могли бы перерабатывать их в синтетический газ, чтобы снизить зависимость от иностранных энергоносителей… При наличии 10 заводов, способных перерабатывать 600 тысяч тонн в год, в течение пяти лет эти заводы могли бы производить внутри страны 10% газа, необходимого для отопления и электроснабжения Италии в целом", — сказал Бернини в интервью агентству Блумберг.

После начала российской спецоперации на Украине правительство Италии поставило задачу в предельно сжатые сроки освободиться от зависимости от природного газа, импортируемого из РФ. По инициативе премьер-министра Марио Драги были предприняты конкретные шаги и заключены новые договоренности о диверсификации источников энергоносителей и, в частности, увеличения поставок газа из Алжира, Анголы, Азербайджана, Республики Конго и ряда других стран. В конце июня Драги заявил, что доля поставок российского газа снижена с 40% до 25%.