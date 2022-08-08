В Германии уровень заполненности газохранилищ вырос почти до 72%
Уровень заполненности газохранилищ Германии вырос почти до 72%
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БЕРЛИН, 8 авг — ПРАЙМ. Уровень заполненности газохранилищ Германии достиг почти 72%, закачка газа в них продолжается, сообщает Федеральное сетевое агентство.
"Общий уровень хранения в Германии составляет 71,99 %", — говорится в ежедневном докладе ведомства. Таким образом, с прошедшей пятницы уровень заполненности газохранилищ вырос на 1,6%.
Уточняется, что крупнейшее в Германии ПХГ "Реден", которое ранее через дочерние компании принадлежало "Газпрому" и в котором в апреле газа было менее чем на 1% объема, в настоящий момент заполнено на 48,96 %. Этот показатель с минувшей пятницы вырос на 4,8%.
Регулятор также отметил, что оптовые цены остаются на очень высоком уровне из-за сокращения предложения. "Компании и частные потребители должны подготовиться к значительному росту цен на газ", — напомнило сетевое агентство.
Германия ранее приняла законодательные поправки, которые обязывают операторов газохранилищ заполнить их к ноябрю на 95%.
https://1prime.ru/energy/20220808/837729066.html
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