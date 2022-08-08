МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Аномальная жара ломает экономику ЕС и продолжит увеличивать цену на электричество в Европе, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ им. Плеханова Александр Тимофеев. Эксперт прогнозирует подорожание электричества в Европе на 20%

"Цены на электричество в Европе растут и, к сожалению, будут еще расти и расти. И, как уже обычно, опять во всем виновато совпадение сразу нескольких факторов. Первичный из них — аномальная жара уже второй месяц. Почти век такого не было", — отметил эксперт.

Летняя жара, по словам Тимофеева, увеличивает спрос на электроэнергию, хотя традиционно все должно быть наоборот. "Аномальная жара ломает экономику ЕС — ведь считается, что летом потребление электроэнергии ниже и все идут в отпуск, на воздух, на природу. Однако при жаре за 30 градусов идет сильный расход энергии на кондиционеры, а вместе с ними и больший расход воды", — замечает он.

По словам эксперта, спрос на воду растет настолько, что насосные станции не справляются. "Ее в принципе не только для урожая, а даже для судоходства становится меньше, что критически увеличивает спрос на импорт воды, энергии, и энергоресурсов, пожаробезопасность. По всей Европе пожаров стало от 3 до 6 раз больше, чем в среднем за 10 лет. Европа полыхает и задыхается без российского газа и энергии", — считает Тимофеев.

В преддверии новой волны жары в Европе и сокращения поставок российского газа цена на мощность в Германии с поставкой на 2023 год выросла в понедельник на 1,8%, до 414 евро за мегаватт-час, это более чем в четыре раза превышает среднюю сезонную цену за последние пять лет, пишет агентство Блумберг.