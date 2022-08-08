В Норвегии рассматривают ограничение на экспорт электроэнергии
Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды для ГЭС будет низким
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МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд.
"Когда уровень воды (в водохранилищах для ГЭС — ред.) становится ниже нормы для сезона или опускается до очень низкого уровня, экспорт соответственно ограничивается", — приводит газета VG слова министра.
На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.
Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.
Одной из главных проблем в стране, по словам Стёре, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.
https://1prime.ru/energy/20220808/837731109.html
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