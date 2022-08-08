МОСКВА, 8 авг — ПРАЙМ. Норвегия может ограничить экспорт электроэнергии, если уровень воды в водохранилищах для гидроэлектростанций на ее территории останется на уровне ниже нормы, заявил министр нефти и энергетики страны Терье Аасланд. Норвегия нарастит добычу газа на шельфе

"Когда уровень воды (в водохранилищах для ГЭС — ред.) становится ниже нормы для сезона или опускается до очень низкого уровня, экспорт соответственно ограничивается", — приводит газета VG слова министра.

На прошлой неделе премьер-миниср Норвегии Юнас Гар Стёре заявил, что правительство рассматривает возможность ограничения цен на электроэнергию на фоне энергетического кризиса в ЕС.

Ранее норвежский премьер заявил, что ожидает непростой год из-за растущих цен на электроэнергию и ситуации на Украине.

Одной из главных проблем в стране, по словам Стёре, остаются высокие цены на электроэнергию, которые власти в последние месяцы компенсируют. Например, на юге Норвегии цены побили многолетний рекорд, кроме того, сохраняется обеспокоенность в связи со спадом экономики по всему миру из-за Украины.