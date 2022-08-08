РИГА, 8 авг — ПРАЙМ. Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем. Латвия заявила, что намерена обходиться без российского газа

Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.

Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа" (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 миллионов кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа.

Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.

Согласно информации на сайте Entsog, после этого поставки газа через точку "Лухамаа" не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля. Как раз тогда глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика и не за рубли, а за евро.

Однако следом за заявлением Калвитиса "Газпром" объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа. Иных подробностей компания не предоставила.

Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Данные отчета "Газпрома" свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 миллиарда кубометров, а в 2019 году — 1,7 миллиарда кубометров.