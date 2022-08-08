Латвия возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора
РИГА, 8 авг — ПРАЙМ. Латвия 5 августа возобновила импорт российского газа, прекращенный в конце июля из-за нарушения условий отбора, следует из данных платформы Entsog, объединяющей информацию европейских операторов газотранспортных систем.
Российский газ поставляется латвийским потребителям по магистральному газопроводу Валдай — Псков — Рига, который входит из России в Латвию через Эстонию в точке Лухамаа.
Согласно сайту Entsog, через газоизмерительную станцию (ГИС) "Лухамаа" (в эту точку может идти только газ российского происхождения) сейчас поступает около 4 миллионов кубометров в сутки. Об этом же свидетельствуют схема поступления газа на сайте латвийского оператора по транспортировке и хранению природного газа Conexus Baltic Grid. При этом поставки идут с 5 августа.
Президент России Владимир Путин 23 марта заявил о переводе оплаты поставок природного газа в страны Евросоюза и другие государства, которые ввели ограничительные меры против России, в рубли, чтобы отказаться от использования в расчетах долларов и евро. Затем президент подписал соответствующий указ и сообщил, что если "недружественные" страны не будут платить в рублях с 1 апреля, то Россия будет считать это неисполнением обязательств по газовым контрактам.
Согласно информации на сайте Entsog, после этого поставки газа через точку "Лухамаа" не велись весь апрель, но при этом периодически шли в мае, июне и последний раз — в конце июля. Как раз тогда глава Latvijas gaze Айгарс Калвитис сообщил, что компания возобновила покупку российского газа, но не у "Газпрома", а у другого поставщика и не за рубли, а за евро.
Однако следом за заявлением Калвитиса "Газпром" объявил, что с 30 июля прекратил поставлять газ в Латвию из-за нарушений условий отбора газа. Иных подробностей компания не предоставила.
Парламент Латвии 14 июля одобрил поправки к закону об энергетике, которые, в частности, предусматривают запрет на поставки природного газа из России с 1 января 2023 года. Данные отчета "Газпрома" свидетельствуют, что экспорт природного газа в Латвию в 2020 году составил 1,6 миллиарда кубометров, а в 2019 году — 1,7 миллиарда кубометров.
https://1prime.ru/energy/20220808/837731308.html