МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Поставки газа через Украину и по "Северному потоку" ожидаются на уровне предыдущих дней 9 августа, свидетельствуют данные газотранспортных операторов. В Евросоюзе вступили в силу новые правила по снижению спроса на газ

Так, согласно сайту "Оператора ГТС Украины", заявка на прокачку через газоизмерительную станцию "Суджа" на вторник составляет 42,1 миллиона кубометров. На уровне 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".

По данным сайта Nord Stream AG, поставки по "Северному потоку" ожидаются на уровне 31 миллиона кубометров. Причем прокачка по нему начала снижаться с середины июня, а в очередной раз это произошло 27 июля из-за вывода из строя еще одной турбины Siemens, отработавшей полный межремонтный цикл. Санкции Запада мешают разрешить ситуацию на "Северном потоке", в итоге поставки по нему теперь могут идти в объеме не более 20% от его максимальной мощности, составляющей почти 170 миллионов кубов в сутки.

Евросоюз продолжает закачку газа в подземные хранилища. По данным Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE), европейские ПХГ на конец газовых суток 7 августа (завершились 8 августа в 7.00 мск) заполнены на 72,01%, прирост за сутки составил 0,47 процентного пункта. Всего в ПХГ ЕС сейчас почти 72,72 миллиарда кубометров газа.

Если темпы ежесуточной закачки в ближайшие недели сохранятся на июльском уровне (в среднем 0,36 процентного пункта в сутки), Евросоюз успеет достичь целевого уровня заполненности хранилищ на 80% к концу августа, а на 90% — к концу сентября.

Ветрогенерация в Европе в понедельник, 8 августа, опустилась ниже нормы — 7,9% от общего объема, свидетельствуют данные ассоциации Wind Europe. Обычно в летний сезон на долю ветра в Европе приходится 11-20% выработки электроэнергии. В этом отношении показатель остается близок к нижнему уровню диапазона: в среднем в июне он составил 11,23%, а в июле — 11,86%, что стало минимальными отметками за текущий год.