МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. "Газпром" подает газ через Украину 9 августа в подтвержденном украинской стороной объеме, сообщил официальный представитель холдинга Сергей Куприянов.
По его словам, объем составляет 42,1 миллиона кубометров, а заявка на ГИС "Сохрановка" отклонена.
Украина перестала принимать газ для транзита через ГИС "Сохрановка" с 11 мая, указав, что объект находится под контролем российских сил (на территории ЛНР). В результате для транзита газа в Европу остался только один вход — ГИС "Суджа". "Газпром" заявил, что перенос всех объемов на "Суджу" технологически невозможен, все обязательства перед европейскими потребителями компания выполняет, а услуги транзита полностью оплачены.
https://1prime.ru/energy/20220809/837735584.html
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