СМИ: энергорегулятор Шри-Ланки повысил тарифы на электричество на 75%
Adaderana: энергетический регулятор Шри-Ланки повысил тарифы за электроэнергию на 75%
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БАНГКОК, 9 авг — ПРАЙМ. Комиссия по коммунальному хозяйству Шри-Ланки, регулятор в сфере энергетики, повысила тарифы за электроэнергию в стране на 75%, сообщил во вторник новостной портал Adaderana.
Новые тарифы вступают в силу в среду, 10 августа, заявил глава комиссии по коммунальному хозяйству Джанака Ратнаяке, слова которого приводит издание.
По его словам, национальное бюро электроэнергии (Ceylon Electricity Board) запрашивало отдельного повышение тарифа для крупных пользователей, потребляющих более 90 киловатт-часов электроэнергии, на 276%, однако комиссия утвердила для таких пользователей только 125-процентное повышение тарифа.
По мнению ланкийских и мировых экономистов, Шри-Ланка в настоящее время переживает худший в своей истории экономический кризис, который проявляется, в том числе, и в регулярных отключениях электричества, о которых власти объявляют населению заранее через СМИ.
https://1prime.ru/energy/20220809/837736660.html
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