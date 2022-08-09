МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Польский Союз переработчиков молока предупреждает о плачевных последствиях в случае ограничения поставок энергоносителей на предприятия отрасли. В Польше заявили, что ЕК не сможет заставить ее поделиться газом с соседями

Ранее в Польше допустили ограничение отпуска электроэнергии и газа определенным отраслям промышленности в случае возникновения кризисной ситуации, что было прописано постановлением правительства.

"Союз польских переработчиков молока, как организация, объединяющая предприятия по переработке молока и представитель молочной промышленности, с большой тревогой наблюдает за растущей опасностью введения в ближайшие месяцы ограничений на поставки газа и электроэнергии на наши предприятия", — отмечается в заявлении.

На данный момент молочные компании получают письма от поставщиков энергии и газа, в соответствии с которыми "предусматривается введение планов ограничений на потребление этих услуг до уровней, не позволяющих поддерживать производство, хранение и даже функционирование очистных сооружений".

Союз переработчиков молока указывает на то, что возможное вступление в силу предусмотренных законодательством ограничений "не учитывает специфику молочной отрасли, а сами нормативные акты были подготовлены без необходимого анализа потребностей отрасли и опасностей, которые несут за собой такие ограничения".

"Переработка молока является специфической отраслью пищевой промышленности, поскольку, в отличие от других отраслей, сырье, то есть молоко, не может ждать обработки несколько дней, как и переработанные продукты не могут находиться без определенного уровня поставок энергоносителей", — говорится в заявлении.

Молокопереработчики предупредили, что ограничение поставок электроэнергии и газа "приведет к прерыванию производственных процессов, что приведет к дефициту продукции на рынке и серьезным финансовым потерям для заводов".

Они также указали на возможные негативные последствия для экологии.

"Не следует забывать, что при этом потери понесут фермеры-производители молока, от которых сырье просто не будет получено. Тогда возникает проблема что делать с таким количеством неиспользованного молока, как утилизировать его. Мы опасаемся, что последствия такой ситуации для окружающей среды могут быть плачевными", — говорится в заявлении.

Из анализа, проведенного на основе данных, предоставленных заводами, следует, что "описанная выше кризисная ситуация будет иметь место в случае ограничения поставок энергии и газа до уровней, предусмотренных действующим законодательством, продолжительностью более 2-3 дней".

Союз переработчиков молока вместе с другими отраслевыми организациями предложил внести изменения в правила, изложенные в постановлении кабмина, относительно определения объема поставляемой энергии для заводов в случае необходимости сокращения поставок. "Изменение этих правил поможет в кризисной ситуации сохранить производство на уровне, гарантирующем продовольственную безопасность страны и обеспечение благосостояния животных", — говорится в заявлении.