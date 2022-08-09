МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Украинская государственная компания "Укртранснафта" прекратила прокачку нефти по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба", по которой сырье поступает в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.

"Укртранснафта" перестала прокачивать российскую нефть утром 4 августа. Речь идет о транзитных поставках через Украину в адрес Венгрии, Чехии и Словакии", — рассказал собеседник агентства.

"Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба", так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС, заявил РИА Новости пресс-секретарь, советник президента "Транснефти" Игорь Демин.

"Действительно, "Укртранснафта" полностью остановила прокачку нефти на Венгрию, Чехию и Словакию по южной ветке "Дружбы" 4 августа в 6.10 утра. При этом транзит через Белоруссию в направлении Польши и Германии продолжается", — сказал Демин.

Он уточнил, что украинская компания оказывает услуги по транспортировке нефти на условиях 100% предоплаты. "Но при осуществлении платежа за транзит по территории Украины денежные средства были возвращены на счет ПАО "Транснефть". Газпромбанк, обслуживающий платежи, уведомил нас, что платеж возвращен в связи со вступлением регламента Евросоюза, то есть седьмого пакета санкций", — объяснил Демин.

Таким образом, "Укртранснафта" прекратила оказание услуг по транспортировке нефти в связи с отсутствием поступления денежных средств за указанные услуги. "О том, что деньги не проходят и платеж невозможно осуществить, мы проинформировали Минэнерго России, а также российских грузоотправителей, поставляющих ресурсы в направлении этих трех стран, и "Укртранснафту", — заключил он.