МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Европе нужно готовиться к голоду из-за антироссийских санкций, предупредило агентство Bloomberg.

По прогнозам Банка Англии, в Великобритании инфляция достигнет пика более чем на 13% в этом году. Треть британских домохозяйств потратят десять процентов своих доходов на энергию, и это при том, как растут расходы на продукты питания. Bloomberg рассказал, как Путин спас Эрдогана

"Это эффект домино, который произошел из-за того, что резко подскочили цены на энергоносители, — сказал управляющий директор Brioche Pasquier UK Ltd Райан Питерс. — Мы должны попытаться немного поднять цены для розничных продавцов, и, к большому сожалению, это отразится и на потребителях".

По словам руководителя отдела исследований сырьевого трейдера ED&F Man Коны Хаке, компании предупреждают об увеличении цен на сырье, будь то кофе или сахара. Худшее, как считает эксперт, еще впереди, так как стоимость энергоносителей продолжает расти.

"Эта зима изменит правила игры, и затраты на переработку, вероятнее всего, подскочат", — отметила она.

В свою очередь, антимонопольный комиссар Евросоюза Маргрете Вестагер напомнила Bloomberg, что от повышения цен на энергоносители и других затрат особенно пострадал сельскохозяйственный сектор.

Агентство уточнило, что в начале 2022 года мировые цены на продовольственные продукты достигли рекордного уровня, поскольку ситуация вокруг Украины лишила мир основных продуктов, включая пшеницу и растительные масла. Поэтому абсолютно закономерно, что все это может привести к голодным временам.

"Перспективы происходящего ужасающие до такой степени, что даже правительства начали вмешиваться. На прошлой неделе Европейский союз утвердил пакет помощи в размере 110 миллионов евро (112 миллионов долларов) для поддержки компаний в сельскохозяйственном секторе, которые пострадали от увеличения затрат на энергоносители, удобрений и другого сырья из-за конфликта на Украине", — пишет Bloomberg.

Другие страны могут последовать их примеру, резюмировало агентство.