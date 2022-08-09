ХЕЛЬСИНКИ, 9 авг — ПРАЙМ. Финская государственная энергетическая компания Gasum должна прекратить поставки сжиженного природного газа (СПГ) из России, заявила министр по делам ЕС и госсобственности кабмина Финляндии Тютти Туппурайнен. Финляндия продолжит снижать потребления газа

После начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности, на российские энергоносители. Президент России Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.

Поставки трубопроводного газа из России в Финляндию были остановлены 21 мая из-за невозможности осуществлять оплату в рублях. Поставки газа СПГ-танкерами не прекращались.

"Импорт СПГ из России должен прекратиться, потому что Финляндия и вся Европа должны избавиться от российских энергоресурсов. Это воля государственного собственника, и это также было заявлено в выводах Европейского совета", — отметила Туппурайнен в комментарии газете Helsingin Sanomat.

Для Gasum ситуация осложняется тем, что у компании есть долгосрочный контракт с российским подрядчиком на поставку СПГ, его одностороннее расторжение дало бы возможность контрагенту потребовать значительных компенсаций, уточняет издание.

Отмечается, что, согласно отчету, опубликованному польской энергетической консалтинговой компанией Esperis в 2019 году, Gasum получает продукцию с половины производственных мощностей терминала СПГ в российском Высоцке.

Gasum поставляет закупленный в Высоцке СПГ в Финляндию и Швецию, например для шведского сталелитейного гиганта SSAB и компании Nynas, производящей битумные продукты и специальные масла, сообщает газета.

Gasum Oy основана в 1994 году, это расположенная в Эспоо энергетическая компания на 100% принадлежащая финскому государству и импортирующая и продающая природный газ. Она владеет 17 заводами по переработке биогаза в Финляндии и Швеции и является крупнейшим переработчиком биоразлагаемых отходов в странах Северной Европы. Кроме того, Gasum продает ветровую энергию и предоставляет различные услуги на энергетическом рынке.