БЕЛГРАД, 9 авг — ПРАЙМ. Сербия по объему резервов газа на своей территории и на территории Венгрии достигла исторического максимума, заявил президент страны Александр Вучич. В Сербии заявили, что страна стала хабом для российского бизнеса

"Сегодня Сербия на историческом максимуме по резервам газа. Обеспечено 262 миллиона кубических метров газа в нашей части подземного хранилища "Банатски-Двор", мы купили еще 200 миллионов кубометров, которые разместили в Венгрии для потребностей Сербии, — указл Вучич в соцсетях и разместил свое фото с графиками роста показателей на доске.

Он также добавил, что в стране ремонтируются все мощности, пытаются открыть новые месторождения угля. Также он выразил надежду, что у сербов будет менее холодная зима, чем прошлая.

Вучич сообщил в конце июля, что власти Сербии из-за мирового кризиса и его влияния на энергоснабжение и снабжение продовольствием фактически вводят режим чрезвычайного положения с 1 августа до 31 марта. Глава государства также рассказал, что по новому трехлетнему контракту с "Газпромом" Сербия сейчас получает газ по цене 350-370 долларов за тысячу кубических метров. Речь идет о двух миллиардах кубометров в год. Еще один недостающий для сербских потребностей миллиард кубических метров Белград вынужден покупать по рыночной цене.