БЕЛГРАД, 9 авг — ПРАЙМ. Хорватия заполнила 59% объемов своего подземного хранилища газа "Околи" в центральной части страны, они послужат резервом для предстоящего отопительного сезона, заявил глава Агентства по углеводородам республики Мариян Крпан. Австрия начнет заполнять бывшее ПХГ "Газпрома" с 1 августа

Крпан в эфире национального телевидения Хорватии заявил, что несмотря на нынешнее снижение мировых цен на нефть, большое влияние на них в декабре окажет вступление в силу ограничений на экспорт из России нефти и нефтепродуктов, и может потребоваться государственное регулирование на местном рынке. Ситуация со снабжением хорватских потребностей газом, по его словам, выглядит более оптимистично, заполняется ПХГ "Околи", объем которого составляет около 550 миллионов кубических метров.

"К сегодняшнему дню мы достигли 59% объема, все идет по плану, эта задача поставлена HEP (Хорватская электроиндустрия – ред.), заключены договоры и думаю, все будет заполнено согласно плану и графику. Это лишь один из элементов безопасности нашей газовой системы, решающую роль в котором играет терминал для сжиженного природного газа (СПГ), у нас есть собственное производство и возможности поставок из Венгрии и Словении", — заявил глава Агентства по углеводородам Хорватии.

Хорватский министр экономики Давор Филипович сообщил в конце июля, что власти страны поддержали инициативу Еврокомиссии по снижению поставок энергоносителей и готовят план по экономии энергии, а также работают над удвоением мощностей для сжиженного природного газа СПГ.

Хорватский минэконом в конце мая одобрил предложение по строительству нового СПГ-терминала в порту Гаженица города Задар. Максимальный запланированный объем хранилища будущего объекта – 30 тысяч кубических метров сжиженного природного газа.

Терминал по приему танкеров с СПГ и регазификации на острове Крк у побережья Адриатического моря в Хорватии в апреле увеличил рабочие объемы с 2,6 миллиарда до 2,9 миллиарда кубометров в год. Во конце мая хорватская компания Prvo plinarsko drustvo (PPD) подтвердила, что закупила в терминале на Крке дополнительные 300 миллионов кубометров доставляемого танкерами СПГ в год, на которые претендовала словенская Geoplin. При этом PPD является крупнейшим поставщиком газа из России в Хорватию и подписала в 2017 году десятилетний договор с "Газпром экспорт" на поставку 1 миллиарда кубометров до 2027 года.

Руководство госкомпании Хорватская электроиндустрия (HEP), соучредителя СПГ-терминала на Крке, заявляло в марте, что Хорватия 78% потребляемого газа импортирует, оставшиеся 22% добывает сама. В импорте доля СПГ из терминала в 2022 году достигнет, по их данным, 80%, с учетом собственного производства "зависимости от российского газа практически нет". С открытия в январе 2021 года до настоящего момента на Крк прибыло 36 танкеров со сжиженным газом, регазифицированы 2,98 миллиарда кубических метров голубого топлива.