БУДАПЕШТ, 9 авг — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила РИА Новости, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" остановлены несколько дней назад, и заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита. В США прогнозируют борьбу Европы с Азией за российский газ

Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.

"Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", — заявили в компании.

В MOL также сообщили, что хотя у компании "достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате".