Венгерская MOL подтвердила приостановку транзита нефти по "Дружбе"
В Венгрии подтвердили, что поставки нефти по "Дружбе" остановлены из-за проблем с оплатой от России
Читать 1prime.ru в
БУДАПЕШТ, 9 авг — ПРАЙМ. Венгерская нефтегазовая компания MOL подтвердила РИА Новости, что поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" остановлены несколько дней назад, и заявила, что инициировала переговоры о взятии на себя обязательств по оплате транзита.
Ранее "Транснефть" подтвердила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС.
"Транспортировка сырой нефти по трубопроводу "Дружба" несколько дней приостановлена, по нашим сведениям, из-за того, что возникли технические проблемы со стороны банков в связи с оплатой транзита российской стороной", — заявили в компании.
В MOL также сообщили, что хотя у компании "достаточно резервов на несколько недель, она постоянно работает над решением и инициировала переговоры о взятии на себя обязательства по оплате".
https://1prime.ru/energy/20220809/837740334.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.