БРЮССЕЛЬ, 9 авг — ПРАЙМ. Если еврозона лишится поставок российского газа, ее запасы истощатся к концу года и в регионе придется нормировать газоснабжение компаний зимой, говорится в блоге трех экономистов Европейского механизма стабильности (ESM) на его сайте. В Евросоюзе вступили в силу новые правила по снижению спроса на газ

"Мы утверждаем, что полное отрезание от российского газа могло бы привести к нормированию газа в начале 2023 года, что спровоцирует рецессию в еврозоне", — пишут эксперты.

Анализ авторов показывает, что в случае полного прекращения поставок из России с августа, запасы региона были бы истощены к концу года, поэтому в начале 2023 года потребовалось бы нормирование газоснабжения компаний.

По мнению экспертов, некоторые страны, в частности, Австрия, Бельгия, Германия и Италия, пострадали бы при такой ситуации сильнее остальных. При таком развитии событий энергоемким секторам пришлось бы сократить производство, что негативно повлияло бы и на ВВП, и на уровень безработицы в еврозоне, отмечают авторы.

Однако не во всех странах потребовалось бы нормирование газоснабжения, но и такие государства все равно пострадали бы, негативное влияние на их экономику шло бы через торговые отношения, цепочки поставок, пишут эксперты ESM.

ЕС ввел план снижения спроса на газ на 15% с начала августа 2022 года по конец марта 2023-го. Эта цель пока добровольная, но может стать обязательной.

"Если общее потребление газа домохозяйствами и компаниями можно сократить на 15%, нормирования газа можно было бы в значительной степени избежать без больших потерь для производства", — отмечается в блоге.

Европейский механизм стабильности — это межправительственная организация, созданная государствами еврозоны в 2012 году. Цель его работы — помогать странам региона избегать и преодолевать финансовые кризисы, поддерживать долгосрочную финансовую стабильность.