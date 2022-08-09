МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Правительство РФ разрешило дочернему предприятию "Зарубежнефти", "Зарубежнефть-добыча Харьяга", вывоз в Великобританию некоторых позиций произведенного там оборудования, которое используется в работе газоперекачивающих агрегатов и сейчас находится в неисправном состоянии, соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации. Правительство распорядилось передать "Зарубежнефти" доли Equinor и Total

"Разрешить обществу… "Зарубежнефть-добыча Харьяга" вывоз за пределы территории Российской Федерации товаров по перечню… Вывоз… товаров осуществляется автомобильным транспортом до 31 декабря 2022 года включительно. Страной назначения товаров является Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии", — говорится в документе.

В частности, до 31 декабря 2022 года разрешен вывоз одного газогенератора RT461 и силовой турбины RT336.

"Бывшая в употреблении, находится в неисправном состоянии. Страна происхождения — Соединенное королевство Великобритании и Северной Ирландии", — отмечается в документе.

Оборудование использовалось в газотурбинной установке Siemens.

Разрешения выданы согласно положениям постановления правительства от 9 марта 2022 года №311, в котором приведен перечень товаров, вывоз которых за пределы России запрещен до конца текущего года.