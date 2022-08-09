МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Министр энергетики в правительстве Болгарии Росен Христов заявил, что кабмин рассматривает возможность возобновления поставок газа от "Газпрома".

Ситуация с газом в Болгарии обострилась в конце апреля, когда "Газпром" остановил поставки в страну из-за их неоплаты в рублях по новой схеме. Болгария планирует договориться о дополнительном газе с Азербайджаном

"Мы правительство технократов, мы рассматриваем все варианты, включая возобновление поставок от "Газпрома". В качестве приоритета мы рассматриваем альтернативных поставщиков, но если окажется, что их недостаточно, я не стану тем министром, который оставит людей мерзнуть зимой", — заявил министр телеканалу bTV.

Ранее правительство ушедшего в отставку Кирила Петкова заключило соглашение о поставках семи танкеров сжиженного природного газа из США. Представители деловых кругов Болгарии заявляли, что этого газа будет недостаточно.

В результате правительственного кризиса кабинет министров во главе с Кирилом Петковым ушел в отставку в конце июня. Попытки сформировать новое правительство завершились неудачей, президент страны Румен Радев объявил досрочные парламентские выборы и назначил служебное правительство, которое приступило к работе 2 августа. В начале августа председатель совета директоров болгарского "Булгаргаза" Иван Топчийски отмечал, что компания продолжает переговоры с "Газпромом", есть вероятность возобновления поставок российского газа в Болгарию. Издание Mediapool в свою очередь сообщало, что "многие ждут" возобновления переговоров с "Газпромом" со стороны "служебного" правительства Болгарии.

На фоне энергетического кризиса "Булгаргаз" внес в комиссию по регулированию энергетики и водных ресурсов (КЕВР) заявку на увеличение цены на газ в стране в августе на 60%. Глава КЕВР Иван Иванов в свою очередь заявил телеканалу БНТ, что "Булгаргаз" после прекращения поставок российского газа покупал его у посредников, а затем перепродавал с 20-процентной наценкой.