КИШИНЕВ, 9 авг — ПРАЙМ. Договор с "Газпромом" не предусматривает никаких политических обязательств со стороны Молдавии или России, заявил во вторник вице-премьер республики Андрей Спыну. Додон: Молдавия могла бы подписать контракт с "Газпромом" по выгодной цене

В пятницу премьер Молдавии Наталья Гаврилица заявила, что те страны, которые пошли на определенные политические уступки России, получили в результате переговоров с Москвой более выгодные цены на газ. Однако в случае с Молдавией, по мнению Гаврилицы, ситуация иная, учитывая нерешенный приднестровский конфликт. По ее словам, Кишинев не готов жертвовать долгосрочными интересами страны ради более низкой краткосрочной цены на газ. Как заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, ни о каком давлении и шантаже со стороны России в сфере газа говорить нельзя, "Газпром" выполняет все обязательства.

"Подписанный (в октябре прошлого года) контракт не предусматривает никаких политических обязательств и никоим образом не упоминает Приднестровский регион. В основе документа исключительно коммерческая цена. Это подтвердил также и Дмитрий Козак (замруководителя администрации президента России)", — сказал Спыну в эфире радиостанции Vocea Basarabiei ("Голос Бессарабии").

По словам вице-премьера Молдавии, в связи с этим Кишинев не согласится на поставки российского газа отдельно в Приднестровье.

"Это (поставки на левый берег Днестра отдельно от правого) невозможно, мы никогда не согласимся на это. В контракте четко прописано, что объемы газа согласованы для обоих берегов, и "Газпром" должен его соблюдать", — добавил Спыну.

В феврале президент Молдавии Майя Санду заявляла, что общий долг Молдавии перед "Газпромом" составляет около 7,5 миллиарда долларов, причем львиная доля этой суммы приходится на неподконтрольное Кишиневу Приднестровье, а правый берег Днестра должен около 430 миллионов долларов. Лидер непризнанной Приднестровской Молдавской республики Вадим Красносельский заявлял в интервью РИА Новости, что Тирасполь готов оплатить долг более чем на 7 миллиардов долларов "Газпрому", но Кишинев не дает разрешения.