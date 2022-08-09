КИШИНЕВ, 9 авг — ПРАЙМ. Если "Газпром" прекратит поставки газа в Молдавию, то без топлива останется и непризнанное Приднестровье, считает вице-премьер Молдавии, министр инфраструктуры Андрей Спыну. Додон: Молдавия могла бы подписать контракт с "Газпромом" по выгодной цене

"Если "Газпром" прекратит поставки газа, если контракт с "Молдовагазом" будет разорван, то и Приднестровье останется без газа. Мы никогда не согласимся с этим (прямыми поставками Тирасполю — ред.). Контракт есть контракт — он определяет объем газа для обоих берегов Днестра, этот контракт должен соблюдаться", — заявил Спыну в эфире радиостанции "Голос Бессарабии".

Он отметил, что Кишинев не хочет лишать Тирасполь газа, но если поставки из России прекратятся, то приднестровцам придется справиться с резким ростом цен.

"Мы будем учитывать закупку газа для всей страны, но и платить всем придется одну цену — нет никакой разницы между жителями Приднестровья и жителями правого берега Днестра", — подчеркнул вице-премьер.

"Газпром" и "Молдовагаз" 29 октября 2021 года после длительных переговоров продлили контракт на поставку газа сроком на пять лет, начиная с 1 ноября. "Газпром" заявил, что с учетом ситуации в Молдавии было принято решение подписать контракт практически на условиях молдавской стороны, но при условии своевременной 100%-ной оплаты текущих платежей.

В ноябре 2021 год у республики возникли проблемы с перечислением выплат вовремя, понадобилась отсрочка. В январе 2022-го "Молдовагаз" вновь столкнулся с трудностями при погашении платежа "Газпрому", парламент ввел режим ЧП на 60 дней. Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов выразил опасения, что в будущем может повториться кризис неплатежей. В августе "Молдовагаз" снова попросил об отсрочке.