МОСКВА, 9 авг — ПРАЙМ. Крупные энергетические трейдеры, в том числе такие компании как BP, Shell и TotalEnergies, теряют сотни миллионов долларов, пытаясь восполнить возникшую по ряду причин нехватку сжиженного природного газа (СПГ) в мире, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на источники и собранные данные. В Финляндии заявили о намерении прекратить поставки СПГ из России

"Незапланированные сбои на СПГ-заводах в США, Нигерии и Австралии застали врасплох трейдеров, в том числе BP и Shell, вынудив их искать альтернативные поставки по завышенным ценам", — сообщает агентство.

Кроме того, как отмечает Рейтер, более низкая доступность СПГ в совокупности со стремлением Европы нарастить импорт этого сырья привела к росту базовых цен на него. По оценке агентства, "средняя партия сырья на спотовом рынке может стоить около 100 миллионов долларов".

Так, например, Shell сократила производство СПГ во втором квартале в годовом выражении на 4%, в основном из-за решения компании о выходе из "Сахалина-2". Из-за этого решения, согласно подсчетам агентства, Shell потеряла около 200 миллионов долларов.

По данным источников агентства, британская энергетическая BP потерпела убыток в 500 миллионов долларов в попытках заменить поставки СПГ после июньского пожара на Freeport LNG в Техасе. Завод в США поставляет BP около 4 миллионов тонн СПГ в год. Французская TotalEnergies в свою очередь сообщила, что заменит запланированные в третьем квартале поставки от Freeport LNG сжиженным природным газом со спотового рынка.

В последние месяцы нехватку СПГ, говорится в сообщении, также испытывает огромный терминал на Бонни-Айленд в Нигерии, в основном из-за нехватки природного газа и высокого уровня краж на трубопроводах.