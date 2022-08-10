МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В преддверии эмбарго на импорт российского угля Евросоюз нарастили его импорт: в марте-мае нынешнего года европейские страны закупили на 28% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года, пишут "Ведомости". Вступил в силу полный запрет на поставки угля из России в страны Евросоюза

По данным издания, поставки угля из России в государства Евросоюза подскочили почти в четыре раза — до $9,3 миллиардов в денежном эквиваленте. Основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.