Евросоюз нарастил закупки российского угля перед эмбарго
СМИ: в преддверии эмбарго Евросоюз нарастил закупки российского угля на 28%
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. В преддверии эмбарго на импорт российского угля Евросоюз нарастили его импорт: в марте-мае нынешнего года европейские страны закупили на 28% больше угля, чем за аналогичный период прошлого года, пишут "Ведомости".
По данным издания, поставки угля из России в государства Евросоюза подскочили почти в четыре раза — до $9,3 миллиардов в денежном эквиваленте. Основными импортерами стали Германия, Польша, Испания, Италия и Нидерланды.
https://1prime.ru/energy/20220810/837743920.html
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