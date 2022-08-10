МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Великобритания продолжает изучать меры, которые она должна принять в отношении масштабных доходов, которые получают электрогенерирующие компании. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства. Великобритания ослабила санкции, связанные со страхованием в авиаотрасли

"Мы занимаемся сектором электроэнергетики с целью продвинуть реформы и гарантировать, что этот рынок обеспечит наилучшие результаты для населения Великобритании", — отметил представитель правительства в заявлении.

"Мы продолжаем оценивать сверхвысокие доходы, которые получают некоторые компании в секторе электрогенерации, и адекватные и пропорциональные меры, которые следует принять", — добавил он.