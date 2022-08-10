Британия изучает меры в отношении сверхвысоких доходов в электроэнергетике
Reuters: Великобритания изучает следующие шаги в отношении сверхвысоких доходов в электроэнергетике
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МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Великобритания продолжает изучать меры, которые она должна принять в отношении масштабных доходов, которые получают электрогенерирующие компании. Об этом в среду сообщило агентство Рейтер со ссылкой на представителя правительства.
"Мы занимаемся сектором электроэнергетики с целью продвинуть реформы и гарантировать, что этот рынок обеспечит наилучшие результаты для населения Великобритании", — отметил представитель правительства в заявлении.
"Мы продолжаем оценивать сверхвысокие доходы, которые получают некоторые компании в секторе электрогенерации, и адекватные и пропорциональные меры, которые следует принять", — добавил он.
https://1prime.ru/energy/20220810/837749580.html
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