ПАРИЖ, 10 авг — ПРАЙМ. В Нидерландах зафиксирована самая высокая цена на газ в Европе, сообщает сайт Energievergelijk.nl, специализирующийся на энергетической статистике. СМИ сообщили о резком подорожании продуктов в Нидерландах

По итогам анализа цен на электроэнергию в 33 странах Европы, те голландцы, которые заключили новый договор с поставщиками услуг на газ и электричество, вынуждены платить сейчас около 28 центов за киловатт-час или же 2,76 евро за кубометр газа.

Отмечается, что экономика Нидерландов сильно зависит от газа, и "если поставки газа уменьшатся и Россия перекроет газовый кран, это сразу почувствуется".

Сообщалось также, что жители Нидерландов, заключившие новый договор с поставщиками коммунальных услуг на газ и электричество, будут ежегодно платить за газ и свет на 4 тысячи евро больше, чем в прошлом году. Голландские СМИ также писали, что голландцы запасаются дровами к зиме для обогрева своих домов на фоне роста цен на газ.

Ранее лидером по величине цен на газ в Европе была признана Швеция, жители которой платили почти 24 цента за киловатт-час или 2,31 евро за кубометр газа. Нидерланды, которые были на втором месте с 23 центами за киловатт-час или 2,25 евро за кубометр газа, всего за несколько недель обогнали Швецию.