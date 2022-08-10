ПРАГА, 10 авг — ПРАЙМ. Венгерская компания MOL и словацкий НПЗ Slovnaft, взявшие на себя роль посредников при решении вопроса о прекращении поставок нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", готовы и далее играть активную посредническую роль при решении проблем, связанных с регулированием со стороны ЕС, сообщил РИА Новости пресс-секретарь входящего в состав MOL НПЗ Slovnaft Антон Молнар. Slovnaft: нефть по трубопроводу "Дружба" начнет поступать в Венгрию ночью

"Нефть по трубопроводу "Дружба" снова течет в Словакию, а поставки в Венгрию должны возобновиться в течение ближайшей ночи. Техническая проблема, вызвавшая остановку поставок, была решена, благодаря быстрому реагированию MOL и Slovnaft. Они заплатили транзитные сборы за использование украинского участка, и украинская сторона, в соответствии со своим обещанием, запустила прокачку нефти по южной ветке трубопровода "Дружба", — сказал Молнар.

Нефтепровод "Дружба" берет свое начало в Самарской области, проходит через Брянск и далее разветвляется на два участка: северный (по территории Белоруссии, Польши, Германии) и южный (по территории Украины, Чехии, Словакии, Венгрии).

"И Slovnaft, и MOL хотят и далее играть роль активного посредника в поиске долгосрочного решения в изменившихся условиях, вызванных регулированием со стороны ЕС. Внесенные в настоящее время платежи будут с российской стороной приведены в соответствие в рамках взаиморасчетов", — добавил Молнар.

Компания "Транснефть" ранее сообщила, что "Укртранснафта" 4 августа остановила прокачку нефти из РФ по южной ветке нефтепроводной системы "Дружба" в адрес Венгрии, Чехии и Словакии, так как российская сторона не может провести платеж за транзит в условиях санкций ЕС. "Транснефть" также заявила, что уведомила о сложившейся ситуации все стороны и прорабатывает альтернативные варианты оплаты услуг. Нефть по трубопроводу "Дружба" начала поступать в Словакию

Позднее венгерская компания MOL и словацкий комбинат Slovnaft договорились с украинской стороной о возобновлении в ближайшие дни поставок нефти по трубопроводу "Дружба". Это стало возможным после того, как, по данным СМИ, обе компании внесли платеж за транзит.