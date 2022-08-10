МОСКВА, 10 авг — ПРАЙМ. Россия сможет продавать уголь в Европу через посредников, что приведет к росту конечной цены на топливо, прокомментировал РИА Новости доцент кафедры экономики РЭУ имени Г.В. Плеханова Александр Тимофеев. Противоядие от рецессии: Китай скупает уголь по всему миру

Пятый пакет санкций в отношении России, принятый ЕС в начале апреля, включает в себя "запрет на импорт всех видов российского угля". Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, заключённых до введения соответствующих ограничительных мер ЕС, заканчивается 10 августа.

"Решений есть несколько — одно из них, это продажа его (угля — ред.) через посредников, что будет удорожать конечную цену, но сейчас в связи с повышенным спросом цены на него итак по всему миру вырастут", — отметил он.

По данным Минэнерго РФ, доля стран ЕС в общем экспорте российского угля в 2021 году составила 21,8% — это чуть больше 48,7 миллиона тонн угля. В 2020 году показатель был немного выше — 22% от всего экспорта.

Как сообщал министр энергетики РФ Николай Шульгинов, продукция российских угольных компаний в условиях отказа ЕС от импорта будет переориентирована на альтернативные рынки. По мнению Тимофеева, Россия действительно сможет больше экспортировать угля в другие страны и на новые рынки, но, "наверное, самое практичное, развивать в России энергозатратное производство".