МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Немецкая энергетическая компания RWE немного скорректировала свою убытки от прекращения импорта угля из России, теперь оценивает их в 748 миллиона евро, следует из отчетности компании. ЕС обсуждает новое содержание антироссийских санкций, заявили в Германии

Пакет санкций в отношении России, принятый ЕС в начале апреля, включал в себя запрет на импорт всех видов российского угля. В мае компания сообщала, что оценивает свои потери от разрывов контрактов с РФ на такие поставки в 847 миллиона евро. Срок действия отсрочки для возможности исполнения контрактов, касающихся импорта российского угля в Евросоюз, заключённых до введения соответствующих ограничительных мер ЕС, закончился 10 августа.

"Когда в конце февраля началась война, у нас были контракты на поставку российского каменного угля на 12 миллионов тонн (до 2025 года). Эти поставки уже подошли к концу. Санкции, введенные Великобританией и ЕС, запрещают такие покупки в будущем. По нашим оценкам, соответствующие финансовые потери составят 748 миллионов евро", — говорится в материалах RWE.

Компания при этом уточняет, что заключала форвардные контракты на поставки из РФ, при этом согласованные цены были значительно ниже текущего рыночного уровня. Кроме того, отмечается, что на конец февраля договорные объемы закупок газа RWE у российских производителей составляли 15 ТВтч до конца 2023 года, однако компания свела сопутствующий риск к нулю, заключив финансовые хеджи. Никакой "Дружбы". Европа лишила Украину денег от транзита нефти

Компания резюмирует, что в итоге находится в числе тех, кто пострадал от экономических последствий военной операции РФ на Украине, хотя не ведет никакой коммерческой деятельности ни в одной из этих стран. "Мы должны компенсировать потерянные объемы за счет закупок у третьих лиц на гораздо менее выгодных условиях для выполнения существующих обязательств по поставкам", — заключает RWE.

RWE AG входит в пятерку крупнейших в Европе энергетических концернов. Занимается поставкой и продажей электричества и газа в европейские страны.