МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Принципиальная договоренность по закупке Турцией российского газа в рублях достигнута, в ближайшие дни прояснится ситуация с графиком и ценами. Об этом заявил глава Министерства энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез. Правительство утвердило подписание меморандума о сотрудничестве с Турцией

По его словам, президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган достигли принципиальной договоренности. В данный момент идет обсуждение возможности оплаты некоторой части транзита в турецких лирах.

"В ближайшие дни появится окончательная ясность по графику, ценам и всему процессу", — подчеркнул Донмез.

Кроме того, глава турецкого Минэнерго сообщил, что власти страны следят за ситуацией на строительстве АЭС "Аккую".

"Мы не можем допустить сбоев в реализации этого мегапроекта Турции. Как вы знаете, по возвращению из Сочи президент Эрдоган заявил, что сам посетит Мерсин, проверит ход работ и обсудит ситуацию с российским лидером. Президент Турции посетил стройплощадку, провел брифинг, дал указания. Сейчас есть некоторые проблемы, свойственные таким мегапроектам. Мы работаем, чтобы ситуация разрешилась и мы не отставали от графика. Ситуацию в ближайших переговорах обсудят и лидеры", — подчеркнул Донмез.

Также министр энергетики и природных ресурсов Турции заявил, что страна планирует в марте 2023 года начать потребление газа из месторождения в Черном море.