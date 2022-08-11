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2022
https://1prime.ru/energy/20220811/837760379.html
Турция не просоединится к санкциям против России в области энергетики
Энергетика
Новости
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ТУРЦИЯ НЕ БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, У АНКАРЫ ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАКТ С МОСКВОЙ — МИНЭНЕРГО Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2022
энергетика, новости
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА. 11 авг — ПРАЙМ. ТУРЦИЯ НЕ БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, У АНКАРЫ ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАКТ С МОСКВОЙ — МИНЭНЕРГО
Новость дополняется