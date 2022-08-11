2022-08-11T11:14:24+03:00

2022-08-11T11:14:24+03:00

2022-08-11T11:14:24+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220811/837760379.html

Турция не просоединится к санкциям против России в области энергетики

Энергетика

Новости

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https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

ТУРЦИЯ НЕ БУДЕТ ПОДКЛЮЧАТЬСЯ К САНКЦИЯМ ПРОТИВ РФ В ОБЛАСТИ ЭНЕРГЕТИКИ, У АНКАРЫ ЕСТЬ ДЕЙСТВУЮЩИЙ КОНТРАКТ С МОСКВОЙ — МИНЭНЕРГО Новость дополняется ПРАЙМ, 11.08.2022

энергетика, новости

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60