МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. В Венгрии вступает в силу ранее объявленный правительством запрет на вывоз дров из республики. Об этом заявил глава Министерства сельского хозяйства страны Иштван Надь. "Транснефть" возобновила поставки по "Дружбе" в Венгрию и Словакию

По его словам, правительство ввело запрет на экспорт энергоносителей, в том числе дров, в связи с энергетическим кризисом. Власти будут контролировать экспорт дров, имеющий стратегическое значение с точки зрения энергобезопасности, при необходимости его ограничат, подчеркнул Надь.

Ранее сообщалось, что "зеленые" организации и оппозиционные партии критиковали инициативу правительства по увеличению лесозаготовок, опасаясь, что она негативно скажется на экологии. Надь заявил, что подобная "клеветническая кампания" свидетельствует "о полной некомпетентности или, что еще хуже, о сознательном негативном настрое" и заверил, что "добыча дров не уменьшает площадь лесов и не ухудшает их естественное состояние".

Ранее правительство Венгрии объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое предполагает пакет из семи мер: увеличение добычи газа в стране с полутора до двух миллиардов кубометров, поиск дополнительных 700 кубометров газа для заполнения хранилищ, запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции Матра как можно скорее, продление срока работы АЭС "Пакш" и урезание льготной программы коммунальных платежей. Последняя мера заключается в том, что теперь те, кто потребляет больше среднего показателя газа и электричества, должны будут платить за перерасход не по льготным, а по рыночным ценам.

Позднее премьер-министр страны Венгрии Виктор Орбан заявил, что в стране разрабатывается программа "печей и котлов", чтобы заместить газовое отопление везде, где это возможно, в частности, в школах. По его словам, лесохозяйствам также поручено изучить, как заготавливать больше дров.