МОСКВА, 11 авг — ПРАЙМ. Группа "Россети" на 70% выполнила работы по подготовке к отопительному сезону в 78 регионах присутствия и завершит все мероприятия к 1 октября, сообщила ГТРК "Тамбов" со ссылкой на генерального директора компании Андрея Рюмина по итогам совещания по подготовке субъектов электроэнергетики и ЖКХ ЦФО к ОЗП, которое провел министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

Энергетики проводят плановый ремонт трансформаторов, опор ЛЭП, производят замену проводов и изоляторов, формируют аварийный запас. Полностью обеспечена готовность персонала и спецтехники, подготовлено более двух тысяч резервных источников питания.

"Что касается Тамбовской области — 750 миллионов мы тратим на подготовку к ОЗП. Идем в графике. Проблем в реализации не видим. Помимо ремонтной кампании, инвестиционная программа идем полным ходом в Тамбовской области. Два питающих центра 220 киловольт реконструируется и будут запущены в следующем году", — отметил Рюмин.

"Россети" ранее сообщали, что на техническое обслуживание и ремонт своих производственных активов в ЦФО в 2022 году направят 25 миллиардов рублей — почти на 15% больше, чем годом ранее. При подготовке к осенне-зимнему периоду учтены специфические вопросы надежности на отдельных территориях ЦФО, которые требуют скорейшего решения, включая замену изношенного оборудования и расчистка просек ЛЭП.

По словам Рюмина, важно завершить в срок все плановые ремонтные работы, обеспечить укомплектованность и постоянную готовность сил и средств, сохранение высокого уровня надёжности электроснабжения потребителей.

Группа "Россети" представлена на территории всех 18 субъектов ЦФО компаниями "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион".