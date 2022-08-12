МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Более 200 домов в Хабаровске остались без электричества из-за аварии на подстанции, сообщает мэрия. Под Тулой восстановили движение поездов, ранее перекрытое из-за аварии

"В пятницу произошло отключение электроснабжения 220 домов в районе улиц Карла Маркса и Антенная", — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария случилась на подстанции "Здоровье". Бригада АО "Хабаровская Горэлектросеть" проводит работы по устранению проблемы. Ситуация — на контроле, заверили в мэрии.