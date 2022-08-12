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В Хабаровске остались без электричества свыше 200 домов
Энергетика
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Более 200 домов в Хабаровске остались без электричества из-за аварии на подстанции, сообщает мэрия. "В пятницу произошло отключение электроснабжения 220 домов в районе улиц Карла... ПРАЙМ, 12.08.2022
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Более 200 домов в Хабаровске остались без электричества из-за аварии на подстанции, сообщает мэрия.
"В пятницу произошло отключение электроснабжения 220 домов в районе улиц Карла Маркса и Антенная", — говорится в сообщении.
Отмечается, что авария случилась на подстанции "Здоровье". Бригада АО "Хабаровская Горэлектросеть" проводит работы по устранению проблемы. Ситуация — на контроле, заверили в мэрии.