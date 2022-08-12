МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Турция практически во всем выигрывает, отказываясь от присоединения к санкциям против России в энергетической отрасли — обеспечивает свою энергетическую безопасность, получает дополнительные экономические бонусы и усиливает свои политические позиции в качестве посредника, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Турция не присоединится к санкциям против России в области энергетики

В четверг министр энергетики и природных ресурсов Турции Фатих Донмез заявил, что Турция не будет подключаться к санкциям против России в области энергетики, уточнив, что у Анкары есть действующий контракт с Москвой по поставкам газа.

"Я думаю, что здесь играют роль в первую очередь прагматические соображения. Турция практически со всех точек зрения выигрывает от режима неприсоединения (к санкциям в сфере ТЭК — ред.), обеспечивает свою энергетическую безопасность, дополнительные экономические бонусы и усиление политических позиций Турции в качестве посредника", — сказал собеседник агентства.

Гривач отметил, что Россия в настоящее время обеспечивает около 45% турецкого спроса на газ, что делает ее крупнейшим поставщиком. В связи с этим заместить российские поставки газа в полном объеме Турции будет крайне проблематично, особенно без разрушения спроса внутри страны.

Западные страны продолжают обсуждать различные меры, чтобы ограничить доходы России от экспорта нефти и газа. Сделать это пока не удалось ни путем ввода эмбарго на нефть, в том числе Евросоюзом, ни добровольными отказами иностранных компаний. Перенаправление экспорта, альтернативные схемы поставок и "санкционная премия" в мировых нефтяных котировках позволяют России даже при скидках на ее нефть обеспечивать доходы бюджета.

На этом фоне 28 июня страны G7 объявили, что договорились рассмотреть возможность всеобъемлющего запрета на услуги по транспортировке российских нефти и нефтепродуктов по морю во всем мире, если сырье не приобретается по той цене, которая должна быть согласована в консультации с международными партнерами, или ниже. Кроме того, президент Франции Эммануэль Макрон выступил в поддержку введения "лимита цен" и на российский газ, заявив, что обсуждение этой темы продолжится "в ближайшие недели".