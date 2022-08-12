МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Обстрелы украинскими войсками Запорожской АЭС привели к сокращению выработки до минимума, при продолжении ударов не исключена консервация станции. Об этом заявил член администрации региона Владимир Рогов. Запорожские власти оценили ущерб критической инфраструктуры АЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе. ЗАЭС с марта находится под охраной российских военных для предотвращения утечек ядерных и радиоактивных материалов.

По словам Рогова, на АЭС идет режим сохранения, поэтому выработки минимальны. "Скоро (украинские власти) не будут получать ничего, потому что, естественно, мы будем спасать атомную станцию, консервировать, выводить те нагрузки, которые есть, на освобожденные территории", — подчеркнул представитель администрации Запорожья.

В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В обоих регионах сформированы новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Регионы объявили о планах войти в состав России. Кроме того, спустя восемь лет разблокирован Северо-Крымский канал, вода снова поступает на полуостров.