МОСКВА, 12 авг — ПРАЙМ. Германию к зиме ждет рост агрессивных протестных настроений населения из-за резкого падения уровня страны на фоне набирающего обороты энергетического кризиса, рассказал в интервью телеканалу ZDF президент тюрингского Управления по защите конституции Штефан Крамер. Global Times: Китай устал от шоу США с пошлинами

Он пояснил, что уже сейчас в Германии проходят протесты из-за возникших у общества проблем.

"И конфликт на Украине, и экономический экзистенциальный страх в связи с энергетическим кризисом, и общее недовольство всем и всеми играют все большую роль. И последнее, но не менее важное, — жаркая осень. Мой коллега Мюллер из Бранденбурга метко сказал о так называемой зиме ярости, на которую надеются люди. Это именно то, что мы регистрируем и наблюдаем сейчас", — объяснил он.

Крамер назвал в числе главных проблем Германии в ближайшем будущем дефицит природного газа, трудности с логистикой целого ряда товаров, а также высокие риски возникновения рецессии в экономике, которая потянет за собой и рост безработицы.

Главное внимание, по мнению эксперта, должно быть приковано к процессу обеднения среднего класса Германии. Именно это, по его мнению, самый опасный признак скорого обострения протестных настроений в самой крупной стране Европы.

Он призвал обратить внимание на опыт последних месяцев: уровень агрессии повысился вплоть до призывов к насилию. "Поэтому мы должны быть готовы к тому, что такая высокоэмоциональная и экзистенциальная кризисная ситуация затронет большую часть населения, — спрогнозировал он.

В свою очередь основательница продовольственных банков Tafel Сабина Верт заявляла недавно о том, что все больше и больше представителей среднего класса начали посещать (бесплатные. —Прим. ред.) столовые, так как потеряли возможность покупать себе еду самостоятельно.

"Это еще один тревожный знак, когда даже так называемый средний класс находится в тяжелом положении и чувствует себя под угрозой", — резюмировал Крамер.

Ранее глава министерства финансов ФРГ Кристиан Линднер объявил о намерении ввести новые виды компенсаций для немцев с 1 января. Это связано с резким ростом цен на газ и энергоносители.